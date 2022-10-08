Напомним, ранее Кристина Куддус - девушка форварда "Балтики" Гочи Гогричиани обвинила футболиста в домашнем насилии. По ее словам он неоднократно применял к ней физическую силу, а в последний раз избил ее, травмировав ей нос после операции. После этого "Балтика" объявила об отстранении нападающего до выяснения обстоятельств произошедшего
Владимир Быстров, комментируя этот скандал, заявил, что Куддус, возможно, заслужила стать жертвой насилия.
"Быстров – известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог. Он знает, о чем говорит. Даже если эта девушка тысячу раз это заслужила, то что теперь, руку поднимать? Мне кажется, Быстров неправ. Пожелаю моему другу Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия", - цитирует Губерниева Sport24.
Губерниев: Быстров - известный специалист по домашнему насилию. Пожелаю, чтобы он сам никогда не стал жертвой
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Владимира Быстрова о скандале с домашним насилием игрока "Балтики" Гочи Гогричиани.
Фото: РИА Новости