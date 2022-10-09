Вчера, 8 октября, петербуржцы сыграли вничью с "Факелом" (1:1). Также сине-бело-голубые на выезде теряли очки в играх с "Химками" (1:1), "Ахматом" (0:0), "Крыльями Советов" (0:2) и "Спартаком" (0:3).
Дома "Зенит" побеждал во всех матчах.
"Когда приезжает чемпион страны, любая команда, вне зависимости от состояния, старается по максимуму, на такие матчи приходят болельщики. То, что против чемпиона в игровых видах спорта выходят с особым настроем, пытаются отнять очки или даже обыграть - это аксиома. Здесь не надо искать глубокомысленных тенденций. Простых матчей в нашем чемпионате нет и не будет", - цитирует Медведева ТАСС.
"Зенит" единолично возглавляет таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 12 матчах 30 очков. На 5 баллов петербуржцы опережают "Спартак", который сегодня обыграл дома "Крылья Советов" (5:2).
В Кубке России "Зенит" идет на 3-м месте в группе B, имея в своем активе после 3-х матчей 3 очка.
16 октября подопечные Сергея Семака в гостях сыграют с "Пари НН".
Гендиректор "Зенита" - о неудачных результатах команды в гостях: не надо искать глубокомысленных тенденций
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал причину неудачных результатов команды в выездных матчах.
Фото: ФК "Зенит"