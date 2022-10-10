– Считаю, что главным тренером должен быть не Семин, а другой специалист. Кого бы я выделила на должность главного тренера "Локомотива"? Это ничего не изменит, но скажу, – Карпина, – передает слова Смородской "СЭ".
Напомним, что после ухода из клуба Циннбауэра и Цорна "Локомотив" находится в поисках нового главного тренера. Контракт Валерия Карпина с "Ростовом" действует до 31 мая 2026 года. Параллельно Карпин руководит сборной России по футболу, но его соглашение с национальной командой заканчивается в декабре 2022 года.
Смородская: главным тренером "Локомотива" должен быть не Семин, а другой специалист. Кто? Карпин
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская предложила Валерия Карпина в качестве нового главного тренера "железнодорожников".
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