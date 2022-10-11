Форвард неизменно отличался забитыми голами в последних шести матчах красно-белых во всех турнирах. В последнее время Соболева стали сравнивать с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом. Норвежец в 13 матчах текущего сезона забил 20 голов.
"Судя по тому, что я видел, Соболев хорош, но только для уровня российской сборной. Это высокий форвард, который забивает и ногами, и головой, а также отлично играет в штрафной. Так что я отчасти понимаю сравнения Александра с Холандом", - приводит слова журналиста Sport24.
Соболев в сезоне-2022/23 в составе "Спартака" провел 15 матчей во всех турнирах, на его счету 8 забитых мячей и 5 голевых пасов. 25-летний футболист оформил дубль в матче 12 тура РПЛ против "Крыльев Советов" (5:2).
"Спартак" в чемпионате России занимает 3-е место, набрав в 12 матчах 25 очков. На 5 баллов московский клуб отстает от лидирующего "Зенита".
Норвежский журналист: отчасти понимаю сравнения Соболева с Холандом
Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказал мнение об игре нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"