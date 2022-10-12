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Дмитрий Тихий – о своем отстранении: все вопросы надо задавать моему юристу

Защитник "Химок" Дмитрий Тихий рассказал о своем отстранении от тренировочного процесса с командой.
Фото: ФК "Химки"
– Я пока ничего не могу говорить по этой ситуации. Все вопросы надо задавать моему юристу, – цитирует Тихого "РБ Спорт".

Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о том, что главный тренер подмосковных "Химок" Спартак Гогниев принял решение отстранить от тренировочного процесса трех футболистов: Дмитрия Тихого, Брайана Идову и Илью Камышева. Брайн Идову вчера также отказался давать комментарии по данному вопросу.


Тихий Химки
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