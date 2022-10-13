"Если "Химки" проиграют "Факелу", а там снова начнется какая?то канитель с тренерами, никто не спасет эту команду. Уволят ли Гогниева в случае поражения? Считаю, пока ты не сдался, ты не проиграл. Я бы не стал говорить, что "Химкам" будет конец, если они проиграют", - цитирует Гаджиева "Матч ТВ"."Матч ТВ".
Напомним, ранее появилась информация, что в "Химках" задумались об очередной отставке главного тренера. Сообщалось, что у нынешнего наставника подмосковной команды Спартака Гогниева возникли проблемы с игроками "Химок". Кроме того появлялась информация, что ключевой для итогового решения может стать игра с "Факелом", которая состоится в рамках 13-го тура РПЛ.
Напомним, Спартак Гогниев возглавляет "Химки" с сентября этого года. До этого команду по ходу сезона тренировали Сергей Юран и Николай Писарев, которые поочередно покинули клуб.
Гаджиев: если в "Химках" снова начнется канитель с тренерами, никто не спасет эту команду
Экс-тренер "Анжи" и "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи о возможном увольнении Спартака Гогниева из "Химок" в случае поражения от "Факела".
Фото: ФК "Амкар"