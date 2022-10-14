- По матчу "Ростова" и "Урала" нужны конкретные меры. Нужно брать эту встречу и разбирать ее по полочкам. Людям нужно объяснить, что на самом деле вчера произошло. Я не понимаю, что это вчера было. Игра в одни ворота, можно так сказать. Если "Ростов" заподозрил в чем-то арбитра, то нужно вызывать Турбина и проверять эту игру. Я видел выступление Алексея Рыскина, полностью согласен с ним. Он всё сказал по делу. Каманцев должен вызвать Турбина на полиграф, нравится ему это или нет, - передает слова Федотова "РБ Спорт".
Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Урал" завершился победой гостей со счетом 1:2. По итогам встречи у руководства желто-синих возникли вопросы к главному рефери матча Евгению Турбину, который принял несколько спорных решений в пользу екатеринбуржцев в ключевых эпизодах с неназначенными пенальти и непоказанной красной карточкой, несмотря на подсказки видеоарбитра Павла Кукуяна и личные видеопросмотры. Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин заявил о планах клуба подать обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
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Экс-арбитр Федотов: по матчу "Ростова" и "Урала" нужны конкретные меры, Каманцев должен вызвать Турбина на полиграф
Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство Евгения Турбина в матче 13 тура РПЛ "Ростов" - "Урал" (1:2).
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