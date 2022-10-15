Накануне вратарь продлил контракт с красно-белыми до 2025 года.
"Руководство "Спартака" - огромные молодцы, что продлили контракт с Александром Селиховым. Это основной вратарь и легенда клуба.
После стольких травм Саша вернулся и сейчас показывает отличный уровень. Раньше это был конкурент Акинфеева, а сейчас это второй вратарь России после Матвея Сафонова", - приводит слова Карреры Sport24.
Александр Селихов перешел в "Спартак" в 2017 году из "Амкара" за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за столичный клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей, в 3 играх он оставлял свои ворота сухими.
"Спартак" в минувшие выходные разгромил "Крылья Советов" (5:2). В таблице РПЛ столичный клуб занимает 3-е место, набрав в 12 матчах 25 очков.
Каррера назвал Селихова вторым вратарем России после Сафонова
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал новость о продлении красно-белыми контракта с вратарем Александром Селиховым.
Фото: ФК "Спартак"