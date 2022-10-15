"Мы продолжаем доверять Йокановичу. Мы работаем, сегодня победили, хороший результат. Проигрывая по ходу матча, смогли свести его к победе. Это показатель воли, характера. Данная победа — позитивный знак для нас", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".
Команды встречались на "ВТБ Арене" в Москве в рамках 13-го тура РПЛ. Победу бело-голубым принесли голы Сергея Паршивлюка, Вячеслава Грулева и Роберто Фернандеса. Благодаря этому результату "Динамо" сумело обойти соперника в турнирной таблице и догнало по очкам "Сочи" и "Ахмат".
Напомним, Славиша Йоканович возглавил "Динамо" перед началом этого сезона, сменив на посту главного тренера Сандро Шварца.
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: победа над "Оренбургом" - позитивный знак. Продолжаем доверять Йокановичу
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал победу над "Оренбургом" (3:2).
Фото: ФК "Динамо"