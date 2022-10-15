"Главное сейчас сосредоточиться на тренировках, убрать все в сторону. Раньше было много моментов всяких…Отвлекал себя от футбола всякой фигнёй. Компьютерные игры и клубы? Я клубы часто не посещал. Но мог сходить, не отрицаю", - приводит слова Игнатьева Sport24.
Напомним, Иван Игнатьев перебрался в "Локомотив" летом этого года. Он подписал с красно-зелеными до 2023 года с возможностью продления еще на два сезона. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. До "Локомотива" Игнатьев выступал за "Рубин", "Крылья Советов" и "Краснодар". В этом году ему исполнилось 23 года.
Ранее неоднократно появлялась информация, что Игнатьев не соблюдал спортивный режим.
Иван Игнатьев: раньше было много моментов, когда отвлекал себя от футбола всякой фигней. Мог сходить в клуб
Форвард "Локомотива" Иван Игнатьев сказал, что раньше не всегда соблюдал режим.
Фото: ФК "Локомотив"