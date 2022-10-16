"Крылья" победили в РПЛ впервые с августа, переиграв "Сочи"

"Крылья Советов" одержали победу над "Сочи" (2:0).

Фото: ПФК "Крылья Советов"

РПЛ



13-й тур



"Крылья Советов" 2:0 "Сочи"



Голы: Чиркович, 24, Пиняев, 45.

Встреча проходила в Самаре. Оба гола команда Игоря Осинькина забила уже в первом тайме, отличились Чиркович и Пиняев. Эта победа стала для "Крыльев" первой в РПЛ с конца августа, когда самарцы переиграли в 7-м туре "Ахмат" (2:1).: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов (Соколов, 89), Пиняев (Хубулов, 82), Коваленко, Чиркович (Бабкин, 65), Рахманович, Глушенков (Барач, 82).: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Шипунов (Мещанинов, 46), Джорджевич (Ушатов, 46), Сарвели (Жоаозиньо, 46).: Джорджевич, 19, Шипунов, 28, Сиссако, 46, Чиркович, 64, Терехов, 89.