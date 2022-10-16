По информации источника, соглашение с Галактионовым будет подписано в понедельник. По договоренности двух клубов, 38-летний тренер будет возглавлять "Пари НН" до зимней паузы, после чего приступит к работе в столичном клубе.
Сообщается, что до этого времени "железнодорожниками" будут руководить Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин, статус Андрея Федорова, который сейчас является и.о. главного тренера "Локо", при этом будет уточнен.
Сегодня "Локомотив" объявил о возвращении в тренерский штаб команды Лоськова и Пашинина. Они входили в штаб "железнодорожников" до апреля этого года, когда клуб объявил об их переводе в молодежную команду.
Галактионов работает в "Пари НН" с лета этого года. Под его руководством нижегородцы сейчас занимают 11-е место в РПЛ, опережая "Локомотив" на одно очко. Кроме того, Галактионов является наставником молодежной сборной России.
Источник: Матч ТВ
"Матч ТВ": Галактионов возглавит "Локомотив" зимой. До этого времени клубом будут руководить Лоськов и Пашинин
Главный тренер "Пари НН" возглавит "Локомотив" во время зимней паузы.
Фото: ФК "Пари НН"