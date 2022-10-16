По данным источника, руководство красно-белых отказалось от этой идеи, так как посчитало финансовые запросы специалиста завышенными.
Сообщается, соответствующее решение приняли на тот момент спортивный директор "Спартака" Лука Каттани и супруга экс-владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова.
В июне Федотов стал главным тренером ЦСКА. Под его руководством красно-синие набрали 25 очков в 13-ти матчах действующего чемпионата России и занимают третье место в таблице РПЛ. В активе "Спартака" - 26 баллов, красно-белые вышли на вторую строчку первенства.
Источник: Metaratings
Metaratings: летом "Спартак" отказался от кандидатуры Федотова по инициативе Заремы и Каттани
"Спартак" мог назначить Владимира Федотова главным тренером команды минувшим летом.
Фото: Global Look Press