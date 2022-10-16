– По матчу ЦСКА – "Спартак" рассмотрим нарушение технического регламента – задержку выхода из раздевалки обеих команд перед вторым таймом на 3,5 минуты. По дерби больше ничего нет, – приводит слова Григорьянца "ТАСС".
Матч между ЦСКА и "Спартаком" в рамках 13-ого тура РПЛ состоялся вчера, 16 октября 2022 года. Команды разошлись миром – 2:2. В составе хозяев дублем отметился Федор Чалов, до этого ни разу не забивавший "Спартаку", а у красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. Встречу судила бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит задержку начала второго тайма в матче ЦСКА – "Спартак"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет на ближайшем заседании 20 октября рассмотрит задержку начала второго тайма в матче ЦСКА – "Спартак" (2:2).
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