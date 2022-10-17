– При всем уважении к "Химкам", потеря ведущего игрока "Спартака" Квинси Промеса должна пройти незаметно. Подмосковная команда с уходом Юрана и сменой тренеров почему-то стала играть во что угодно, только не в футбол, который приносит результат, – передает слова Нигматуллина "Metaratings".
Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес в матче 13-ого тура против ЦСКА получил очередную желтую карточку получил от Сергея Карасева четвертую желтую карточку в текущем сезоне Российской премьер-лиге, которая приводит к дисквалификации на одну игру. Один из лидеров красно-белых вынужден пропустить встречу 14-ого тура РПЛ с подмосковными "Химками", которые сейчас возглавляет Спартак Гогниев. Его команда идет на предпоследнем (пятнадцатом) месте в турнирной таблице.
Нигматуллин: при всем уважении к "Химкам", потеря ведущего игрока "Спартака" Квинси Промеса должна пройти незаметно
Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал дисквалификацию полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, которая не даст сыграть ему с "Химками".
Фото: "СЭ"