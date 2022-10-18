- Не до всех игроков дошло, что такое дерби. Крайне возмутительно, как себя ведут Карраскаль и Медина. Тренер делает замену, абсолютно правильную, их надо было еще раньше менять. И они с каким недовольством выходили. Я думаю, что тренер должен просто их крупно оштрафовать. Такое поведение непозволительно. Тем более легионеры, - передает слова Газзаева "КП".
Матч 13 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" завершился вничью со счетом 2:2. На 65 минуте игры после двух пропущенных "армейцами" голов главный тренер Владимир Федотов заменил вышедших в стартовом составе южноамериканских атакующих полузащитников - колумбийца Хорхе Карраскаля и парагвайца Хесуса Медину. При уходе с поля игроки проявили негативную реакцию на произведенные замены.
Газзаев - об игроках ЦСКА: Карраскаль и Медина ведут себя возмутительно, Федотов должен их крупно оштрафовать
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поведение атакующих хавбеков красно-синих Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины после замен в матче 13 тура РПЛ со "Спартаком" (2:2).
Фото: ПФК ЦСКА