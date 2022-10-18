- Кого я считаю лучшим вратарем на сегодня? Лучший вратарь уже двадцать лет - Игорь Акинфеев. Лучше него нет вратаря, - цитирует Газзаева "КП".
36-летний голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в текущем сезоне сыграл все 13 матчей красно-синих в Российской премьер-лиге (13 пропущенных голов, 4 "сухих" игры) и 1 встречу в Кубке России (1 пропущенный гол). Дебют Акинфеева в РПЛ состоялся весной 2003 года, когда командой руководил главный тренер Валерий Газзаев.
Газзаев - об Акинфееве: лучший вратарь уже двадцать лет
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, кого считает лучшим голкипером в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА