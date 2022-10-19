"Конечно, генеральный директор остается на своем посту. Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и всё объяснит", - приводит слова Бабаева портал "Известия".
Напомним, "Локомотив" в 12-м туре в гостях разгромно проиграл "Сочи" (0:4). Сразу после окончания встречи "железнодорожники" объявили об уходе спортивного директора клуба Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Кроме того, сообщалось, что следующим, кто покинет клуб, может стать именно генеральный директор красно-зеленых Владимир Леонченко.
После 13 туров РПЛ "Локомотив" находится в зоне стыковых матчей, набрав 12 очков. Обязанности главного тренера клуба исполняет экс-наставник "Казанки" Андрей Федоров.
Член совета директоров "Локомотива" Бабаев: гендиректор Леонченко останется на своем посту
Член совета директоров "Локомотива" Салман Бабаев рассказал о будущем генерального директора клуба Владимира Леонченко.
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