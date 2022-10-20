- У каждого тренера были такие эпизоды в карьере. Тем более в дерби эмоции на пределе, все хотят победить. И у меня в практике было, когда давал себе волю выразиться. Поэтому я бы такое решение КДК не одобрил. Абаскаль и Федотов же не дети малые, чтобы их за это наказывать, - передает слова Семина Sport24.
Ранее стали известны итоги заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было рассмотрено поведение главных тренеров Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля, вступивших в конфликт во время дерби ЦСКА - "Спартак" (2:2) в рамках 13 тура РПЛ. Абаскаль дисквалифицирован на 1 матч РПЛ за провокационные действия, Федотов - на 1 матч и еще 1 матч условно за оскорбительное поведение. Также оба специалиста оштрафованы на 50 тысяч рублей.
КДК: Федотов дисквалифицирован за оскорбительное поведение, Абаскаль - за провокационные действия
Семин: не одобряю решение КДК. Абаскаль и Федотов не дети малые, чтобы их за это наказывать
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал наказание, вынесенное КДК РФС наставникам ЦСКА и "Спартака" Владимиру Федотову и Гильермо Абаскалю.
Фото: РПЛ