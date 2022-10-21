"В воскресенье дисквалифицированного Гильермо Абаскаля заменит тренер Владимир Слишкович", - сказал глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
Напомним, главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован по итогам московского дерби с ЦСКА (2:2). Испанца отстранили за неспортивное поведение и провокационные действия. Владимир Федотов из ЦСКА так же получил дисквалификацию на ближайший тур.
Встреча между "Спартаком" и "Химками" пройдет на "Отрытие Арене" в воскресенье, 23 октября в рамках 14-го тура РПЛ.
Ассистент Абаскаля Слишкович будет и.о. главного тренера "Спартака" в матче с "Химками"
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера "Спартака" в матче с "Химками".
Фото: ФК "Спартак"