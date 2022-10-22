Днем ранее красно-зеленые сыграли с "Динамо" в рамках 14-го тура чемпионата России и потерпели поражение со счетом 1:3. Камано забил единственный гол "Локо" - он поразил ворота бело-голубых на первой минуте матча.
"Одна из установок на игру была — очень мощно и решительно войти в игру. Я рад, что мне удалось воплотить эту нашу установку в забитый мяч. Ситуация в таблице очень тяжелая, но это ни о чем не говорит. Мы будем уверенно исправлять ситуацию от игры к игре", - цитирует футболиста Sport24.
По итогам 14-ти туров "Локомотив" опустился на 14-е место в турнирной таблице. В активе москвичей 12 очков. 29 октября команда под руководством Андрея Федорова встретится с ЦСКА.
Камано: положение "Локомотива" в таблице ни о чем не говорит – будем уверенно исправлять ситуацию
Форвард "Локомотива" Франсуа Камано высказался о своем голе и турнирном положении "железнодорожников" в РПЛ.
Фото: РПЛ