"Не сказал бы, что это перезагрузка — всё-таки он не был там так уж долго. Но в целом эта поездка точно придала уверенности, и физически он стал крепче. Это помогает ему выигрывать больше единоборств и, следовательно, создавать больше моментов", - цитирует Аршавина Sport24.
Чалов провел в "Базеле" вторую часть сезона 2021/2022 на правах аренды. В 14-ти матчах чемпионата Швейцарии нападающий отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами, а клуб завоевал серебряные медали национального первенства.
В нынешнем сезоне Чалов забил 9 мячей и отдал результативную передачу в 13-ти играх Российской Премьер-лиги – он лучший бомбардир московского коллектива по итогам 13-ти туров.
Аршавин: поездка в "Базель" помогает Чалову создавать больше моментов
Экс-футболист "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин высказался о прогрессе форварда ЦСКА Федора Чалова после аренды в "Базель".
Фото: ПФК ЦСКА