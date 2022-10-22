"Сможет ли "Динамо" попасть в топ-3 РПЛ? Посмотрим. Если мы продолжим так играть, то по итогу сезона обязательно окажемся в тройке. Что касается моего возвращения, то это будет уже скоро. Жду момента, когда смогу помочь команде на поле", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
"Динамо" оказалось сильнее "Локомотива" на "РЖД Арене" - вчерашняя встреча завершилась победой бело-голубых со счетом 3:1. Голами в составе победителей отличились Федор Смолов, Арсен Захарян и Даниил Фомин. По итогам 14-ти туров Премьер-лиги "Динамо" с 23-мя очками поднялось на 6-е место, а "Локомотив" опустился на 14-е – в их активе 12 баллов.
29 октября подопечные Славиши Йокановича примут на своем поле "Химки", матч начнется в 14:00 по столичному времени.
Норманн: если "Динамо" продолжит так играть, то обязательно окажется в топ-3 РПЛ
Полузащитник "Динамо" Матиас Норманн поделился мнением о последних успехах команды после победы над "Локомотивом" в 14-м туре РПЛ (3:1).
Фото: "СЭ"