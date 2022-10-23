"Считаю, у нас команда с самым сильным характером в РПЛ. И с "Зенитом" ничья, и с "Ростовом" ничья. Ладно, если в игре с "Зенитом", я признаю, играли похуже, пришлось второй тайм от обороны играть. Тут мы в меньшинстве "Ростов" придавили, о чём говорить – мы со всеми можем играть", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
"Факел" по итогам 14-ти туров Российской Премьер-лиги занимает 13-е место в текущем чемпионате. Воронежский коллектив сумел отнять очки у ряда клубов из верхней части турнирной таблицы – сыграл вничью с "Краснодаром", "Динамо", "Зенитом" и "Ростовом".
В рамках 15-го тура национального первенства подопечные Дмитрия Пятибратова в гостях встретятся с "Оренбургом". Матч запланирован на 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
Игрок "Факела" Морозов: мы в меньшинстве "Ростов" придавили – у нас самый сильный характер в РПЛ
Защитник "Факела" Евгений Морозов поделился мнением о конкурентоспособности воронежского коллектива в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"