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"Bobsoccer": "Зенит" будет добираться на игру с "Краснодаром" через Ставрополь

Стало известно, как "Зенит" будет добираться на гостевой матч 15 тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"
Аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля. Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России действует до 28 октября.

Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится 30 октября.

По информации источника, петербуржцы будут добираться на двух видах транспорта. В субботу сине-бело-голубые вылетят из Санкт-Петербурга в Ставрополь, откуда на автобусе поедут в Краснодар. Время в пути составит ориентировочно 9-10 часов.

"Зенит" вчера, 24 октября, со счетом 7:0 разгромил дома "Сочи". Подопечные Сергея Семака единолично возглавляют таблицу чемпионата России, набрав в 14 матчах 36 очков. Отрыв от "Спартака", который идет на 2 месте, составляет 7 очков.

"Краснодар", имея в активе 24 очка, идет на 5 строчке.

Источник: Bobsoccer


Зенит Краснодар
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