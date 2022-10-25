– После прихода Лички в "Оренбург", возвращения Гончаренко, выхода в РПЛ "Факела" можно сказать, что практически все команды играют в атаку. Даже "Торпедо" сейчас меняться будет. Нет защитных команд, которые боятся и больше народу держат сзади. Это и даёт возможность забивать как можно больше мячей, – приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Футбольные клубы "Оренбург" и "Факел" поднялись в Российскую премьер-лигу минувшим летом. Первые через стыковые матчи с "Уфой", а вторые напрямую. Виктор Гончаренко возглавил "Урал" в августе 2022 года, до его прихода команда не выигрывала, шла в самом низу турнирной таблицы, а сейчас побеждает в шести матчах подряд. Андрей Талалаев стал главным тренером "Торпедо" 13 октября 2022 года. Пока "автозаводцы" идут на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
Ловчев: практически все команды РПЛ играют в атаку. Даже "Торпедо" сейчас меняться будет
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением об изменении в стиле игры, которые показывают российские клубы в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Sport24