– В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошёл контакт – это автоматически нарушение, – цитирует Федотова "Чемпионат".
Напомним, что игра четырнадцатого тура РПЛ между "Зенитом" и "Сочи" закончилась победой команды Сергея Семака со счетом 7:0. Первый из голов, положивший начало разгрому сочинского клуба, был забит уже на второй минуте матча нападающим Иваном Сергеевым. На матче работала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком. Помимо Сергеева, забившего дважды, отличились Малком (дубль), Вендел, Барриос и Густаво Мантуан.
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов: первый гол "Зенита" в матче с "Сочи" был забит с нарушением правил
Российский арбитр Игорь Федотов заявил, что первый мяч "Зенита" в ворота "Сочи" в игре 14-го тура Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил.
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