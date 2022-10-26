21-летний узбекский атакующий полузащитник Остон Урунов покинул екатеринбургский "Урал" по причине конфликта с главным тренером "шмелей" Виктором Гончаренко, сообщают СМИ.
25 октября официальный телеграм-канал "Урала" сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию с 21-летним атакующим хавбеком Остоном Уруновым. Футболист подписал контракт с клубом из Екатеринбурга 2 сентября 2022 года и провел в его футболке 3 матча, во всех случаях выходя на замену.
Источник: Matchtv.ru
"Матч ТВ": Урунов покинул "Урал" из-за конфликта с Гончаренко
По данным источника, причиной ухода полузащитника Остона Урунова из "Урала" стал конфликт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"