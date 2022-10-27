– Было сказано, что Сутормина не устраивает количество игрового времени. Никаких требований о трансфере не было, – передает слова Клюева "Спорт день за днем".
В текущем сезоне Алексей Сутормин сыграл за "Зенит" в одиннадцати матчах, проведя на футбольном поле в общей сумме 563 минуты. Сегодня главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед игрой 15-ого тура РПЛ с "Краснодаром" выразил понимание к недовольству Алексея малым количеством игрового времени. Семак сообщил, что рассчитывает на Сутормина и надеется, что он останется в команде.
Агент Сутормина: никаких требований о трансфере Алексея не было
Агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока "Зенита" Алексея Сутормина, прокомментировал слухи о намерениях футболиста покинуть клуб.
Фото: Global Look Press