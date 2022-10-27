Эта игра пройдет в воскресенье, 30 октября, на "Открытие Банк Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
"Матч с "Торпедо" будет легкой прогулкой для "Спартака"? ЦСКА уже прогулялся. Это неправильное выражение. Я не считаю, что для "Спартака" будет легкая прогулка. "Спартаку" нужно будет очень постараться, чтобы добиться результата", - цитирует Юрана Sport24.
"Спартак" в РПЛ идет на 2 месте с 29 очками. На 7 баллов красно-белые отстают от лидирующего "Зенита". "Торпедо" располагается на последней, 16-й, строчке в чемпионате России, набрав в 14 матчах 6 очков.
"Торпедо" дважды в этом сезоне обыграло ЦСКА. Матчи в чемпионате и Кубке России заканчивались со счетом 1:0 в пользу "автозаводцев".
13 сентября "Торпедо" возглавил Андрей Талалаев. Предыдущий матч против "Ахмата" в гостях специалист пропустил, но на игре со "Спартаком" он будет руководить торпедовцами со скамейки.
Юран заявил, что у "Спартака" не получится легко обыграть "Торпедо"
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 15 тура РПЛ "Спартак" - "Химки".
Фото: ФК "Спартак"