– Такое поведение Глушакова неприемлемо! Клуб должен вмешаться и применить санкции в отношении футболиста. Глушаков играет в РПЛ, а не во дворе, – приводит слова Карреры "Sport24".
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков, выводивший команду на игру с капитанской повязкой, был заменен уже в первом тайме, на 35-й минуте матча 15-ого РПЛ с "Динамо". Главный тренер подмосковного клуба после матча сообщил, что замена капитана была вызвана недовольством его игрой. Глушаков после замены сразу же отправился в раздевалку, не пожав руку главному тренеру. По сообщениям СМИ, Денис покинул стадион за 10-15 минут до финального свистка. "Динамо" уверенно обыграло "Химки" со счетом 6:1.
Каррера – о поведении Глушакова после замены в матче с "Динамо": это неприемлемо! Клуб должен применить к нему санкции
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера оценил поступок полузащитника "Химок" Дениса Глушакова, который покинул стадион за 10-15 минут до конца матча с "Динамо".
Фото: "СЭ"