"Когда шли на десятом месте, в голове были мысли — в прошлом году "Динамо" за что-то боролось. Играть легче, когда ты идёшь высоко. Сейчас у нас всё получается, нужно ударно провести концовку", - цитирует хавбека "Чемпионат".
"Динамо" не потерпело ни одного поражения в последних пяти играх – подопечные Славиши Йокановича в рамках Кубка России оказались сильнее "Ростова", а в чемпионате страны поделили очки с ЦСКА, а также переиграли "Оренбург", "Локомотив" и "Химки".
После разгромной победы над химчанами бело-голубые вышли на пятое место в таблице национального первенства.
Фомин: когда "Динамо" шло на 10-м месте, в голове были мысли — в прошлом году мы за что-то боролись
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин высказался о выступлении бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ