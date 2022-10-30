– Верим, что можем остаться в РПЛ и останемся. Все силы приложим для этого, впереди еще много игр. Нас никто в последних играх вчистую не переиграл. Тот же "Ахмат" мы должны были обыгрывать, но пропустили нелепый гол, – цитирует Довбню "РБ Спорт".
По итогам пятнадцати туров и всего первого круга "Торпедо" по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На их счету всего шесть очков. Позади половина чемпионата. Сегодня "Торпедо" на выезде уступило "Спартаку" со счетом 0:1, в предыдущем туре с таким же счетом не набрала очков в игре с "Ахматом". На данный момент "автозаводцев" тренирует Андрей Талалаев, пришедший в клуб 13 октября 2022 года. В следующем туре "Торпедо" сыграет на своем поле с "Крыльями Советов".
Голкипер "Торпедо" Довбня: нас никто в последних играх вчистую не переиграл
Вратарь "Торпедо" Александр Довбня после поражения от "Спартака" (0:1) заявил, что клуб сохранит место в РПЛ, несмотря на то, что завершил первый круг на последнем месте.
Фото: Чемпионат.com