"Не все игроки "Химок" прошли через микст-зону. Будет рассмотрено неспортивное поведение Гогниева после его удаления по эпизодам, которые указаны и в протоколе матча, и в рапорте делегата матча — на это важно обратить внимание. Гогниев приглашён на заседание", - цитирует функционера "Чемпионат".
Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев в первом тайме матча против "Динамо" получил две желтые карточки – сначала за споры с арбитром встречи Яном Бобровским, затем – за конфликт с полузащитником подмосковного коллектива Денисом Глушаковым. В перерыве наставник химчан в грубой форме обвинил комментатора Сергея Дурасова, что он задавал заказные вопросы в микст-зоне.
Матч между "Динамо" и "Химками" завершился разгромной победой бело-голубых – 6:1.
КДК РФС рассмотрит поведение Гогниева на матче между "Химками" и "Динамо"
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды матча 15 тура РПЛ между "Динамо" и "Химками" будут рассмотрены на ближайшем заседании организации.
Фото: ФК "Химки"