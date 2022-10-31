"Квинси Промес — легенда «Спартака". Столько делает для команды, ещё и забивает. Если не ошибаюсь, скоро должен быть в пятёрке лучших бомбардиров клуба за всё время", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".
Промес лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Российской Премьер-лиги. 30-летний голландец забил 12 мячей в 14-ти матчах национального первенства, а также отдал 6 голевых передач.
"Спартак" набрал 32 очка в 15-ти турах чемпионата страны и располагается на второй строчке в турнирной таблице.
Зиньковский: Промес скоро будет в пятёрке лучших бомбардиров клуба – это легенда "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о влиянии форварда Квинси Промеса на игру красно-белых.
Фото: Global Look Press