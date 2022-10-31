- Матео Кассьерра является игроком "Зенита", интенсивно восстанавливается после травмы. Никаких вариантов перехода Матео в другие клубы, включая "Сочи", в "Зенит" не поступало, не рассматривалось и не рассматривается, - приводит комментарий Медведева "СЭ".
25-летний нападающий из Колумбии Матео Кассьерра подписал контракт с "Зенитом" в июле 2022 года. Соглашение игрока подписано по схеме 3+1. Ранее СМИ сообщали, что "Сочи" намерен зимой вернуть форварда, который выступал за них в предыдущем сезоне.
В РПЛ Кассьерра провел 12 матчей, голами не отметился, на счету футболиста 3 ассиста. В Кубке России колумбиец забил 2 мяча. Форвард не принимал участие в последних матчах из-за повреждения.
Гендиректор "Зенита" Медведев: никаких вариантов перехода Кассьерры в другие клубы, включая "Сочи", не рассматривается
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев дал комментарий по поводу будущего форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры.
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