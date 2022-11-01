"Бельгия? Он в клубы такого уровня не поедет. У него нормальные финансы в "Динамо", все устраивает. Свои обязательства клуб выполняет вовремя всегда. Не каждый европейский клуб потянет условия, которые есть у Кости в "Динамо", — цитирует агента "Спорт день за днем".
Тюкавин забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу в 14-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.
"Динамо" завершило первую часть национального чемпионата на пятом месте в турнирной таблице – подопечные Славиши Йокановича записали на свой счет 26 очков. 5 ноября бело-голубые встретятся с "Ростовом" в гостях, игра начнется в 19:00 мск.
Агент: Тюкавин в клубы уровня Бельгии не поедет – не все потянут условия, которые есть в "Динамо"
Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о перспективах продолжения футболистом своей карьеры.
Фото: ФК "Динамо"