По сообщениям СМИ, в случаи увольнения с поста старшего тренера Вадима Гаранина, главным кандидатом на замену будет сербский специалист Марко Николич. Сообщается, что российский тренер хотел бы сегодня попрощаться с командой, так как завтра вылетает в Москву.
Марко Николич стал наставником "Локомотива" в 2020 году, сменив Юрия Семина. С командой серб выиграл Кубок России. Осенью 2021 года новое руководство "железнодорожников" отправило Николича в отставку.
Ранее СМИ сообщили, что старший тренер Вадим Гаранин будет отправлен в отставку. Руководство "Сочи" информацию об увольнении Гаранина не подтвердило.
"Сочи" в своем активе имеет 21 очко и находится на 9 строчке в таблице РПЛ. "Барсы" не могут победить уже 4 игры подряд. Последняя победа была одержана на "Локомотивом" со счетом 4:0. Следующий матч сочинцы проведут 5 ноября, команда на своем поле примет "Спартак".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Николич - главный кандидат на замену Гаранина в "Сочи"
По данным источника, экс-наставник "Локомотива" Марко Николич будет главным кандидатом на пост тренера "Сочи", если Вадима Гаранина отправят в отставку.
Фото: "Локомотив"