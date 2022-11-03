– В "Зените" я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц – это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто, – передает слова Петржелы "РБ Спорт".
Властимил Петржела являлся главным тренером "Зенита" в период с 29 ноября 2002 года по 3 мая 2006 года. В сумме Властимил провел в клубе 144 матча. После этого Петржела работал в таких клубах, как "Сигма Оломоуц", "Нефтчи", "Михаловце", "Баник Острава" и "Фастав Злин". На данный момент находится без клуба, не тренируя никого с мая 2018 года.
Властимил Петржела: в "Зените" я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, сколько он зарабатывал во время работы в санкт-петербургском клубе.
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