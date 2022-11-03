"Я очень рад, ведь выступать за сборную — это большая честь. Это пока расширенный список, а там уже, как будет объявлен окончательный, то уже будет другая радость. Носить футболку сборной — это всегда престиж и ответственность большая", - цитирует Ахметова Metaratings.
Сегодня был опубликован расширенный список национальной команды. Помимо Ахметова из "Краснодара" в сборную были вызваны вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Никита Кривцов.
Ахметов забил 2 мяча и отдал две голевые передачи в 13-ти матчах Российской Премьер-лиги. Южане по итогам первого круга национального чемпионата набрали 24 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице.
Ахметов – о попадании в сборную России: когда объявят окончательный список, будет другая радость
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов поделился эмоциями от попадания в расширенный список сборной России на ноябрьские сборы.
Фото: ФК "Краснодар"