«Сказалось долгое отсутствие игровой практики». Экс-игрок «Зенита» - о Латышонке

- Не знаю, как мог «перегореть» Латышонок, который был в «Зените», потом потерял место, в общем должен выходить предельно мотивированным. На мой взгляд, сказалось долгое отсутствие игровой практики.
При этом у нас остаются проблемы в атакующих действиях, чему подтверждением статистика, что не наиграли и на гол, а забили три. И вообще с организацией игры по-прежнему не все в порядке. Очень трудно заменить Вендела, который развивал почти все атаки. Педро мучили микротравмы, но сейчас уже близок к оптимальной форме, что показали два последних матча. Покупали его, как крайнего нападающего, однако раскрылся и в центре поля. Быстрый, легко может обыграть один в один. Соболев делает свое дело на игровом чутье, стал лидером бомбардиров, но может реализовывать еще больше.
Увы, много позиционных ошибок совершает Андраде. Вчера против своей бывшей команды тоже недоработал при первом голе. До этого потерял игрока с «Локо», хотя потом забил. Наверное, частые подключения в атаку идут в ущерб оборонительным действиям. Хорошо, что вернулся опытный Дуглас Сантос, добавил надежности, держал свою позицию. Хотя при 2:3 было очень непросто – трибуны погнали хозяев вперед, открылось у них второе дыхание. Третий гол назревал, но к счастью «Зенита» его не случилось. Очень важные три очка.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info