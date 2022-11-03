– Чем запомнился Ваноли? Своей небольшой агрессией, которая направлена на благо команды. Он мог завестись и дать команде эмоций. Был интересен в этом плане, как и все итальянцы. Классно было поработать с иностранным штабом. При нем команда выиграла Кубок. Несмотря на то, что он на меня совсем не рассчитывал, не могу сказать про него что-то плохое. Это хороший человек и специалист, – цитирует Свинова "РБ Спорт".
Итальянский специалист Паоло Ваноли работал главным тренером московского "Спартака" в период с декабря по июнь 2022 года. С ним команда стала обладателем Кубка России, обыграв в финальном матче московское "Динамо" со счетом 2:1, но завершила сезон в Российской премьер-лиге во второй части турнирной таблицы. Ваноли покинул клуб в начале лета по семейным обстоятельствам. За ним из "Спартака" ушел и еще один итальянец – спортивный директор Лука Каттани. Сейчас красно-белых тренирует Гильермо Абаскаль, а спортивным директором назначен Пол Эшуорт. У Свинова в текущем сезон насчитывается двенадцать матчей за "Факел" в РПЛ, три из которых без пропущенных мячей.
Свинов: Ваноли запомнился агрессией, которая была направлена на благо "Спартака"
Вратарь "Спартака" Илья Свинов, выступающий на правах аренды за "Факел" рассказал о впечатлениях работы с итальянским тренером Паоло Ваноли.
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