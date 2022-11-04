– На какой позиции, кроме вратаря, я бы не смог сыграть? Наверное, центральный нападающий, хотя когда-то в детстве я играл на этой позиции и много забивал. Возможно, еще на позиции центрального защитника. Хотя со временем, возможно, я бы смог играть и на этой позиции. С учетом того, если у меня будет большой опыт игр именно там. Но если называть одну, то нападающий, – сказал Зобнин в интервью клубному ютуб-каналу.
Роман Зобнин играет за "Спартак" с лета 2016 года, до этого он выступал за вторую и первую команду московского "Динамо". Роман является воспитанником академии Коноплева, игрок родом из Иркутска. В сумме за московский "Спартак" у Зобнина к данному моменту набралось 200 матчей. Знаменательная цифра была отмечена в минувшем туре, когда красно-белые принимали на своем поле "Торпедо". В текущем сезоне у Романа Зобнина двадцать игр за "Спартак", 1597 минут на футбольном поле, три забитых мяча и две результативных передачи. 11 февраля 2022 года Роману исполнилось 28 лет.
Зобнин – о своей универсальности: не смог бы сыграть на позиции центрального нападающего
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопрос о своей универсальности на футбольном поле.
Фото: Global Look Press