Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
19:00
ОренбургНе начат
П1 5X 4.5П2 1.61

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
23:00
АтлетикНе начат
П1 3.7X 3.5П2 2.06

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
22:45
ЛеччеНе начат
П1 1.69X 3.85П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
ШтутгартНе начат
П1 2.26X 3.7П2 3.05

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
23:00
ОсерНе начат
П1 2.03X 3.55П2 3.75
Сделать ставку

Зобнин – о своей универсальности: не смог бы сыграть на позиции центрального нападающего

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопрос о своей универсальности на футбольном поле.
Фото: Global Look Press
– На какой позиции, кроме вратаря, я бы не смог сыграть? Наверное, центральный нападающий, хотя когда-то в детстве я играл на этой позиции и много забивал. Возможно, еще на позиции центрального защитника. Хотя со временем, возможно, я бы смог играть и на этой позиции. С учетом того, если у меня будет большой опыт игр именно там. Но если называть одну, то нападающий, – сказал Зобнин в интервью клубному ютуб-каналу.

Роман Зобнин играет за "Спартак" с лета 2016 года, до этого он выступал за вторую и первую команду московского "Динамо". Роман является воспитанником академии Коноплева, игрок родом из Иркутска. В сумме за московский "Спартак" у Зобнина к данному моменту набралось 200 матчей. Знаменательная цифра была отмечена в минувшем туре, когда красно-белые принимали на своем поле "Торпедо". В текущем сезоне у Романа Зобнина двадцать игр за "Спартак", 1597 минут на футбольном поле, три забитых мяча и две результативных передачи. 11 февраля 2022 года Роману исполнилось 28 лет.


Зобнин Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Генменеджер "Херенвена" обвинил ЦСКА в задержке платежа за Эджуке
Магкеев - о нецензурных словах Баринова: Дима не маленький мальчик, должен отдавать отчет в том, что, как и где говорит
Гендиректор "Будё-Глимт": не знаю ничего о том, что Хайкин собирается покидать клуб, у нас нет разногласий
Соболев о дерби ЦСКА - "Спартак": на мне не дали 100% пенальти, человек меня схватил и упал вместе со мной 6
Хайкин объявил об уходе из "Будё-Глимт" в зимнее межсезонье 3
Соболев: уверен, что "Спартак" прошел бы "РБ Лейпциг" - в гостях бы как-нибудь отпинались, а дома на эмоциях 8
Журналист Ильёв: Сычевой ведет переговоры по новому контракту с "Оренбургом" 1
Свинов: "Зенит" - это самый ад из всех, с кем мы играли, с ними одна минута, как час 3
Аршавин: Личка сделал "Оренбург" яркой командой - атакующей, много забивающей
Зобнин: на классе "Спартака" невозможно обыгрывать вполноги условные "Торпедо" или "Химки"
Прогноз Rusfootball на 16-й тур РПЛ. "Химки" без Гогниева, "Спартак" на Чёрном море 10
Зобнин – о своей универсальности: не смог бы сыграть на позиции центрального нападающего
Соболев: называйте меня хоть косаткой, хоть дельфином, хоть динозавром – мне плевать 8
Олег Терехин – о матче 16-ого тура "Ростов" – "Динамо": будет хороший матч с обилием голевых моментов и забитых мячей эксклюзив
Результаты конкурса прогнозов авторов и читателей Rusfootball после 15 тура РПЛ 30
Виктор Гончаренко – лучший тренер октября в РПЛ. Наставник "Урала" опередил в голосовании Гильермо Абаскаля 1
Солдатенков: играть за свою страну – престижно, хоть и не в официальных матчах. Думаю, мотивация ни у кого не пропадает
Соломатин: не представляю, что должно произойти чтобы "Химки" реально выправили ситуацию
Соболев: у Холанда позаимствовал бы только скорость 3
Чаушич – о периоде Дзюбы в тульском "Арсенале": помню, как он рвался сыграть против "Зенита", когда ему это запрещали
Александр Соболев: Джикия – лучший капитан в моей карьере. Очень добрый человек, всегда всем поможет 2
Андрей Тихонов: Бакаеву не хватает игрового времени в "Зените". Если так продолжится, нужно уходить в аренду 8
Пуйоль – об уходе Пике из "Барселоны": я в шоке. Это было очень несправедливо по отношению к тебе 2
Соболев: к каждому сопернику Абаскаль находит уникальные вещи
Массимо Каррера: я бы не перешел в "Зенит", если был бы Бакаевым 8
Александр Мостовой – о Пиняеве: в его возрасте показывать такие крутые футбольные моменты, голы и передачи немногим дано 1
Свинов: я тренировался с Бакаевым, это топ-игрок. Если довериться ему, "Зенит" может не заметить потери даже Малкома 7
Президент "Оренбурга": Сычевой в сборной России может конкурировать с Чаловым и Соболевым 1
Александр Соболев: Промес по знанию русского языка на одном уровне с Марио Фернандесом
Свинов: Ваноли запомнился агрессией, которая была направлена на благо "Спартака"
Все новости
-