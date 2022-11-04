– Не тянуло ли меня в Европу? Тянуло. Мне кажется, это нормальное желание – играть с самыми сильными соперниками в лучших лигах. Знаю, что мной интересовался "Марсель" и два клуба из Италии. Но до конкретики, как понимаю, не доходило – мешали травмы... По стилю мне нравятся чемпионаты Англии, Италии и Германии. Но если не сложится с Европой, убиваться с горя не буду, – цитирует Магкеева "СЭ".
Станислав Магкеев является воспитанником московского "Локомотива". За главную команду Станислав выступает с января 2020 года. К данному моменту Магкеев провел 68 матчей за "Локомотив", результативными действиями пока еще не отмечался. В текущем сезоне Станислав принял участие в пятнадцати играх за московский клуб – четыре в Кубке России и одиннадцать в Российской премьер-лиге. В сумме он провел на футбольном поле 1227 минут. Контракт Магкеева с "железнодорожниками" действует до лета 2024 года. Чаще всего он выступает на позиции центрального защитника, хотя изначально является полузащитником.
Магкеев: знаю, что мной интересовался "Марсель" и два клуба из Италии
Футболист московского "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал о предложениях из Европы и потенциальных переезд в один из чемпионатов.
Фото: "Локомотив"