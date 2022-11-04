"Каррера сказал, что не жалеет, что не пригласил меня на общий ужин в "Спартаке"? А мне какая разница? Это старая история. Мне вообще всё равно. Он постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок "Спартака", затем на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить?" - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Напомним, Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством красно-белые завоевали чемпионство в сезоне 2016/17. Капитаном в той команде был Денис Глушаков, с которым у итальянца случился конфликт, после которого он покинул клуб. На свой прощальный ужин Каррера пригласил всех сотрудников и игроков "Спартака", кроме Глушакова.
Сам Глушаков вскоре тоже покинул "Спартак", перебравшись сначала в "Ахмат", а затем в "Химки".
Глушаков: Каррера постоянно теряется в мыслях - сначала я великий игрок, а затем на ужин не пригласил
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался об экс-тренере "Спартака" Массимо Каррере.
Фото: Sport24