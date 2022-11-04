"Чем запомнился Ваноли? Своей небольшой агрессией, которая направлена на благо команды. Он мог завестись и дать команде эмоций. При нем команда выиграла Кубок. Несмотря на то, что он на меня совсем не рассчитывал, не могу сказать про него что-то плохое", - цитирует голкипера "РБ Спорт".
"Спартак" объявил о подписании Свинова, игравшего за "Факел", в январе 2022 года. Минувшим летом 22-летний футболист отправился обратно в воронежский коллектив на правах аренды.
В нынешнем сезоне Свинов защищал ворота "Факела" в 12-ти матчах Российской Премьер-лиги, 3 из них отыграв на "ноль".
Воронежцы по итогам первого круга чемпионата страны набрали 12 очков и находятся в зоне стыковых матчей.
Свинов – о Ваноли: он запомнился агрессией, которая была направлена на благо "Спартака"
Вратарь "Факела" Илья Свинов поделился впечатлениями от работы с Паоло Ваноли в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"