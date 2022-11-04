"Эмоции только положительные. Мы сейчас выжаты, очень долгожданная победа. После матча еще не общался с Гогниевым, но во время матча мы совещались, кого поменять, кто на замену выйдет", — цитирует тренера "Матч ТВ".
"Химки" оказались сильнее "Оренбурга" во вчерашнем матче чемпионата России – встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подмосковной команды. Химчане прервали свою серию без побед, которая растянулась на 15 матчей.
Напомним, Гогниев отбывает трехматчевую дисквалификацию за поведение в матче 15 тура чемпионата России против "Динамо".
Тренер "Химок" Джиоев – после победы над "Оренбургом": мы сейчас выжаты
Тренер "Химок" Георгий Джиоев, исполняющий обязанности главного тренера на время дисквалификации Спартака Гогниева, высказался о победе над "Оренбургом" в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Химки"