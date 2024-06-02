"Трудно комментировать вылет "Урала" из РПЛ. Но жаль, что вылетают команды с такими стадионами, традициями. В частности и "Урал". Но всё это спортивная жизнь. Есть регламент, которыми предусмотрены переходные матчи. Поэтому, на мой взгляд, здесь всё правильно и по-честному", - сказал Сёмин.
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Урал" набрал 30 очков и занял 14-е место. В последнем 30-м туре команда проиграла в гостях ЦСКА (2:0) и не смогла уберечься от переходных матчей. В стыках екатеринбуржцы сыграли с тольяттинским "Акроном". В первом противостоянии "шмели" неожиданно проиграли на своем поле со счетом 2:0, в ответной игре уральцы смогли забить два гола, но при этом один пропустили. По сумме двух встреч "Акрон" в следующем сезоне будет играть в РПЛ, а "Урал" отравится в Первую лигу.
Следующий сезон уральский клуб начнет с новым тренером. После провального первого матча в стыках с поста главного тренера уволили Виктора Гончаренко. В Первую лигу из РПЛ также вылетели калининградская "Балтика" и "Сочи".
Источник: "Чемпионат"
Сёмин: трудно комментировать вылет "Урала" из РПЛ. Вылетают команды с такими стадионами, традициями
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о вылете "Урала" из Российской Премьер-Лиги.
Фото: РФС