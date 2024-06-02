- Новый главный тренер "Спартака" и руководство клуба досрочно отзывают Павла в расположение клуба. Мы идём навстречу футболисту и учитываем интересы "Спартака". Благодарны Павлу за проведённое время в клубе и помощь в кубковых матчах и чемпионате. Желаем ему успехов! Надеюсь, что опыт в нашей команде пойдёт ему на пользу, - передаёт слова Скрипченко "Чемпионат".
20-летний нападающий московского "Спартака" Павел Мелёшин с февраля 2024 года выступает на правах аренды за минское "Динамо", срок действия арендного соглашения форварда истекал 31 декабря 2024 года. В составе белорусского клуба Мелёшин провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас, также на его счету осенью 2023 года 8 матчей за красно-белых и 1 забитый мяч.
Новым главным тренером "Спартака" с сезона-2024/2025 стал 45-летний сербский специалист Деян Станкович.
"Спартак" отозвал Мелёшина из аренды в минском "Динамо"
Главный тренер минского "Динамо" Вадим Скрипченко сообщил, что московский "Спартак" досрочно отозвал из аренды в белорусском клубе 20-летнего нападающего Павла Мелёшина.
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