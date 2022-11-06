Как сообщают СМИ, "Сочи" намерен сохранить 37-летнего полузащитника Кристиана Нобоа в команде и хочет предложить новый контракт. В клубе довольны игрой эквадорца.
В этом сезоне Нобоа принял участие в 15 матчах РПЛ и забил 10 мячей, что является лучшим показателем в команде. Аналитический портал Transfermarkt оценивает эквадорского полузащитника в 1 миллион евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Сочи" намерен предложить Нобоа новый контракт
По данным источника, "Сочи" хочет предложить полузащитнику команды Кристиану Нобоа новый контракт.
Фото: ФК "Сочи"